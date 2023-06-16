Международное движение под руководством спортсменов Global Athlete, способствующее положительным изменениям в мировом спорте и совместно устраняющему дисбаланс власти между спортсменами и чиновниками, обратилось с открытым письмом к МОК об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов. Организация возмущена действиями Томаса Баха и его манипуляциями.

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В Украине ситуация не стала лучше

Global Athlete шокирована, что очевидные вещи нужно доказывать МОК, ведь вопрос допуска агрессоров к международным соревнованиям не должен даже подниматься. Организация по полочкам разложила, почему нет оснований возвращать "нейтральных" спортсменов.

Мы делимся этим открытым письмом, чтобы усилить призывы спортсменов к МОК оставить в силе бан России и Беларуси. С момента начальной приостановки участия россиян и белорусов в соревнованиях в 2022 году количество погибших и преступлений в Украине только продолжало расти. Несмотря на значительное осуждение январского заявления спортсменами, международными представителями министров и Европейским Союзом, МОК не изменил свою позицию и не ответил на критику,

– говорится в заявлении.

Отдельно было уделено внимание Томасу Баху, который извращает принципы Олимпийской хартии и подыгрывает российской пропаганде.

МОК обнародовал идею, что запрет российских и белорусских спортсменов является дискриминацией по национальному признаку, нарушающему Олимпийскую хартию и недавнюю резолюцию ООН. Это вводит в заблуждение и не отражает природу олимпийского спорта,

– подчеркивает Global Athlete.

Полностью ознакомиться с письмом и подписать его можно здесь.

Что известно о возвращении спортсменов из стран-террористок в международные соревнования