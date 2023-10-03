Томас Бах хоче залишитись "добреньким" для Росії, тому робить усе, аби відтягнути момент із можливим допущенням росіян та білорусів на Олімпійські ігри-2024. Президент МОК видав чергову абсурдну промову про важливість олімпійського руху та рівність усіх спортсменів навіть в умовах війни, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Бах: Ми сподіваємося, що ці Олімпійські ігри будуть всеосяжними відповідно до олімпійського духу

Своїм спічем Бах вкотре доводить свою любов до російських атлетів. Очільник Комітету пригадав воєнний конфлікт під час зимових Ігор-2018, які відбулись у Пхьончхані.

"Ми сподіваємося, що ці Олімпійські ігри будуть всеосяжними відповідно до олімпійського духу. Що означає можливість участі спортсменів з усього світу, які мирно змагаються між собою, як це було на зимових Іграх 2018 року в Пхьончхані, де брали участь спортсмени з КНДР, з огляду на те, що КНДР і Південна Корея досі залишаються у стані війни, попри ядерну загрозу з обох сторін", – розповів Бах.

Також президент МОК навів ще один приклад із останньою Олімпіадою-2020 у Токіо, на якій брали участь спортсмени з країн, чимало з яких, перебували чи продовжують перебувати в умовах війни.

Там були представлені спортсмени з усього світу. Це показало світові, в чому полягає олімпійська місія і олімпійський дух, і який світ міг би мати вигляд, якби всі поважали однакові для всіх правила та ставилися з повагою один до одного. Ми сподіваємося, що ми зуміємо домогтися цього і на Олімпіаді в Парижі, в час, коли це, можливо, важливо як ніколи, тому що, на жаль, воєн стало ще більше,

– заявив очільник МОК.

Схоже, що Бах натякає на тому, що рішення МОК про виступи росіян та білорусів у Парижі будуть позитивними для представників цих двох ворожих країн. Що навіть попри війну українські спортсмени повинні змагатись на одній арені з суперниками із Росії та Білорусі, аби не порушувати олімпійського духу.

І це після того, як Паралімпійський комітет допустив до наступної Паралімпіади-2024 росіян та білорусів. Божевільне рішення було прийняте ще 29 вересня. Відзначимо, що розглядали навіть варіант, що російські та білоруські атлети зможуть змагатись під національною символікою та із гімном. Однак для цього вже їм не вистачило голосів.