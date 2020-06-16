Непобедимый украинский боксер Александр Усик появился в новом образе. 33-летний боксер постригся и сбрил бороду.

В своем инстаграме Александр Усик опубликовал две фотографии – до и после смены имиджа.

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Боксер заметно посвежел на лице.



Александр Усик / Фото instagram.com/usykaa

Изменение имиджа поддержали и подписчики Александра в инстаграме.

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Когда Усик вернется в ринг

Предыдущий бой боксер провел в октябре 2019 года, когда в США победил Чазза Уизерспуна. Это был дебют для украинца в ​​супертяжелом весе.

Следующий бой официальный претендент на титул WBO должен провести против Дерека Чисоры.

Встреча должна была пройти 23 мая в Лондоне, но перенесена на неопределенный срок из-за карантина.

Бой все еще может произойти в Британии при пустых трибунах, или же будет перенесен в Саудовскую Аравию.