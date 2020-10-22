Французский полузащитник "Баварии" Корентин Толиссо записал красивый гол в свой актив в матче Лиги чемпионов против "Атлетико". Его мощный удар продолжил разгром "мюнхенцев" над испанским грандом.

Матч "Бавария" – "Атлетико" обещал быть интересным в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов. Правда, "мюнхенцы" полностью взяли мяч под свой контроль с первых минут встречи, пишет 24 канал.

К теме: "Бавария" разгромила "Атлетико" в Лиге чемпионов: видео

Пушечный гол Толиссо

"Атлетико" выглядел совсем беспомощным в этой встрече. Счет после первого тайма был уже 2:0 в пользу хозяев встречи. После перерыва "мюнхенцы" только закрепили преимущество.

На 66-й минуте чемпионы Германии остроумно разыграли штрафной, после чего пробил Киммо. Удар Йозуа игроки "Атлетико" заблокировали и мяч улетел в Толиссо. Корентен выстрелил из-за пределов штрафной и "убил" паучка в девятке ворот Облака. Толиссо установил счет 3:0.

Но этот гол не стал последним во встрече. Жирную точку в матче своим голом поставил автор первого результативного удара в матче Коман – 4:0.

Гол Толиссо в ворота "Атлетико" смотрите видео