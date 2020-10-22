Французький півзахисник "Баварії" Корентін Толіссо записав красивий гол у свій актив у матчі Ліги чемпіонів проти "Атлетіко". Його потужний удар продовжив розгром "мюнхенців" над іспанським грандом.

Матч "Баварія" – "Атлетіко" обіцяв бути найцікавішим у стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Щоправда, "мюнхенці" повністю взяли м'яч під свій контроль вже з перших хвилин зустрічі, пише 24 канал.

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Гарматний гол Толіссо

"Атлетіко" виглядав зовсім безпорадним у цій зустрічі. Рахунок після першого тайму був вже 2:0 на користь господарів зустрічі. По перерві "мюнхенці" лише закріпили перевагу.

На 66-й хвилині чемпіони Німеччини дотепно розіграли штрафний, після чого пробив Кімміх. Удар Йозуа гравці "Атлетіко" заблокували й м'яч відлетів до Толіссо. Корентен вистрілив з-за меж штрафного і "вбив" павучка у дев'ятці воріт Облака. Толіссо встановив рахунок 3:0.

Але цей гол не став останнім у зустрічі. Велику крапку у матчі своїм голом поставив автор першого результативного удару у матчі Коман – 4:0.

Гол Толіссо у ворота "Атлетіко" дивіться відео