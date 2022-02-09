Титулованная Харлан определилась с будущим после фиаско на Олимпиаде

9 февраля 2022 , 16:41
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Источник:

Tribuna.com

Шестикратная чемпионка мира в индивидуальном первенстве саблистка Ольга Харлан приняла решение продолжить спортивную карьеру. После неудачи на Олимпийских играх в Токио Харлан взяла паузу в выступлениях.

31-летняя Харлан уже вернулась к тренировкам. Спортсменка находится в Украине и с 7 февраля тренируется в составе сборной на олимпийской базе в Конча-Заспе.

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Первое выступление Харлан после Олимпиады-2020 планируется на этап Кубка мира, который состоится в Афинах в начале марта.

Харлан не выступала более, чем полгода

Харлан – самая титулованная украинка

Ольга Харлан – одна из самых титулованных украинских спортсменок. Она – олимпийская чемпионка 2008 года и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве.

Также Ольга бронзовый призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в индивидуальном первенстве, шестикратная чемпионка мира (2013, 2014, 2017, 2019 годы в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 годы в командном первенстве).

До сих пор ни одна саблистка в истории не выигрывала шесть чемпионатов мира.

Автор: Михайло Гема