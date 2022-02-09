31-летняя Харлан уже вернулась к тренировкам. Спортсменка находится в Украине и с 7 февраля тренируется в составе сборной на олимпийской базе в Конча-Заспе.

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Первое выступление Харлан после Олимпиады-2020 планируется на этап Кубка мира, который состоится в Афинах в начале марта.

Харлан не выступала более, чем полгода

Ольга Харлан неудачно выступила на Олимпиаде-2020. Уже в первом поединке украинка потерпела неудачу и покинула Олимпиаду из-за того, что Украина не соревновалась в командном первенстве.

Заслуженный тренер Украины Валерий Штурбабин раскритиковал Харлана за выступление в Токио. В частности, потому, что Ольга тренировалась в Италии, где проживает со своим мужем Луиджи Самеле.

Итальянец выиграл два "серебра" в Токио.

После Игр в Токио Харлан объявила, что возьмет паузу, чтобы отдохнуть от спорта. Впоследствии саблистка приняла участие в проекте "Танцы со звездами" и в паре с Дмитрием Дикусаром заняла второе место.

Харлан – самая титулованная украинка

Ольга Харлан – одна из самых титулованных украинских спортсменок. Она – олимпийская чемпионка 2008 года и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве.

Также Ольга бронзовый призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в индивидуальном первенстве, шестикратная чемпионка мира (2013, 2014, 2017, 2019 годы в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 годы в командном первенстве).

До сих пор ни одна саблистка в истории не выигрывала шесть чемпионатов мира.