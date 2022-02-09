31-річна Харлан вже повернулася до тренувань. Спортсменка перебуває в Україні та від 7-го лютого тренується у складі збірної на олімпійській базі в Конча-Заспі.

Варте уваги Сльози лилися рікою, – Харлан щиро подякувала фанатам за підтримку після провалу у Токіо

Перший виступ Харлан після Олімпіади-2020 планується на етап Кубка світу, який відбудеться в Афінах на початку березня.

Харлан не виступала понад пів року

Ольга Харлан невдало виступила на Олімпіаді-2020. Уже в першому поєдинку українка зазнала невдачі та покинула Олімпіаду через те, що Україна не змагалася у командній першості.

Заслужений тренер України Валерій Штурбабін розкритикував Харлан за виступ в Токіо. Зокрема, через те, що Ольга тренувалася в Італії, де проживає зі своїм чоловіком Луїджі Самеле.

Італієць виграв два "срібла" в Токіо.

Після Ігор у Токіо Харлан оголосила, що візьме паузу, щоб відпочити від спорту. Згодом шаблістка взяла участь у проєкті "Танці з зірками" і в парі з Дмитром Дікусаром посіла друге місце.

Харлан – найтитулованіша українка

Ольга Харлан – одна з найтитулованіших українських спортсменок. Вона – олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командній першості.

Також Ольга бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 та 2016 років в індивідуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 роки в індивідуальній першості, 2009 та 2013 роки в командній першості).

Досі жодна шаблістка в історії не вигравала шість чемпіонатів світу.