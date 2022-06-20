"Радуешь главного русского ган*она": Долгополов пристыдил Редкача за фото с Биволом
20 июня 2022 , 17:01Читати новину українською
Источник:інстаграм Олександра Довогополова
Украинский боксер Иван Редкач сфотографировался с россиянином Дмитрием Биволом. Он уверяет, что "спорт вне политики".
Долгополов: Когда ты откровенно глуповат
Украинец опубликовал фотографию с россиянином в своем твиттере. Он подчеркнул, что следует разграничивать спорт и политику.
До теми Українець Редкач засвітився на фото в обіймах з російським боксером
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на сообщение Редкача.
Когда ты откровенно глуповат и радуешь главного русского ган*она. Объясните слабоумному, что политика и геноцид – разные вещи,
– написал Долгополов в своем инстаграмме.
Долгополов о Редкаче / Фото из инстаграмма экс-тенисиста
Что известно о бывшем теннисисте
- Александр Долгополов окончил карьеру в мае 2021 года. Тогда он объяснил, что решил завершить со спортом из-за травм и невозможности вернуться на прежний уровень.
- Александр провел 422 матча на уровне ATP – 221 победа и 201 поражение, выиграл 3 турнира уровня ATP.
- Высокая позиция в карьере – 13 место (январь 2012 года)
- Дважды в карьере заканчивал сезон в топ-20 мирового рейтинга: 2011 – 15 место, 2012 – 18.
- Одержал 10 побед за карьеру над теннисистами из топ-10 мирового рейтинга, в том числе дважды побеждал Рафаэля Надаля.
- Одна победа в карьере над первой ракеткой мира – над Надалем (Индиан Уэллс, 2014 год).
- Бывший теннисист активно отзывается о войне в Украине. В частности, эксгравец борется за отстранение россиян от международного спорта.
- Недавно он прокомментировал решение теннисного сообщества допустить представителей стран агрессора к турнирам.