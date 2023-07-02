В Кракове завершаются третьи в истории европейские игры. Украина отправила на соревнование более двухсот спортсменов и завоевала немало наград.

По теме Украина завоевала "бронзу" и гарантировала еще одну медаль в кикбоксинге на Европейских играх-2023

В последние игровые дни нашей команде подчинились две медали в кикбоксинге. В субботу бронзу завоевал Артем Мельник в фул-контакт соревнованиях до 86 килограммов.

А в воскресенье это достижение превзошел Тимур Брыков. Он участвовал в фул-контакте турнира, но весовой категории 75 килограмм. Украинец в полуфинале прошел серба Александра Коновалова.

Выход в финал гарантировал Брыкову как минимум серебро. К сожалению, замахнуться на золотую награду Тимур не смог. Кикбоксер уступил грузину Луке Шонии со счетом 0:3.

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Для Украины это 40-я медаль на Европейских играх-2023. Наша команда выпала из топ-тройки, пропустив туда немцев, у которых больше серебряных наград.