В Кракове завершаются третьи в истории европейские игры. Украина отправила на соревнование более двухсот спортсменов и завоевала немало наград.
По теме Украина завоевала "бронзу" и гарантировала еще одну медаль в кикбоксинге на Европейских играх-2023
В последние игровые дни нашей команде подчинились две медали в кикбоксинге. В субботу бронзу завоевал Артем Мельник в фул-контакт соревнованиях до 86 килограммов.
А в воскресенье это достижение превзошел Тимур Брыков. Он участвовал в фул-контакте турнира, но весовой категории 75 килограмм. Украинец в полуфинале прошел серба Александра Коновалова.
Выход в финал гарантировал Брыкову как минимум серебро. К сожалению, замахнуться на золотую награду Тимур не смог. Кикбоксер уступил грузину Луке Шонии со счетом 0:3.
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Для Украины это 40-я медаль на Европейских играх-2023. Наша команда выпала из топ-тройки, пропустив туда немцев, у которых больше серебряных наград.
|МЕСТО
|СТРАНА
|С
|С
|Б
|ВМЕСТЕ
|1
|Италия
|33
|26
|38
|97
|2
|Испания
|21
|16
|19
|56
|3
|Германия
|20
|14
|27
|61
|4
|Украина
|20
|12
|8
|40
|5
|Франция
|17
|18
|26
|61