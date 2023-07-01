В Польше подходят к завершению третьи в истории европейские игры. Сборная Украины привезла 263 спортсмена в Краков.

По теме Украина сенсационно пробилась в исторический для себя финал Европейских игр-2023

На субботу были запланированы медальные соревнования по современному пятиборью. Также в нем разыгрывались восемь олимпийских лицензий, которые доставались лучшим среди мужчин и женщин.

При этом одна страна имела возможность получить только одну лицензию. Это позволило Украине получить одну путевку на Олимпийские игры в Париже.

Современное пятиборье - вид спорта, состоящий из четырех дисциплин: фехтование на шпаге, плавание вольным стилем, конного конкура и лазер-рана, сочетающий элементы бега и стрельбы

Провал оказался успехом

Александр Товкай финишировал лишь 12-м. Украинец был шестым в квалификации, а также стал одним из лучших в фехтовании. Впрочем, в других частях пятиборья Товкай не поразил.

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Как бы там ни было, успешное выступление представителей Великобритании и Франции сыграло украинцу на руку. По три спортсмена от каждой из стран оказались в топ-десятке.

Таким образом, четверо из тех, кто финишировал выше Товкая, остались без лицензий, а вот Александр ее получил. Для Украины это 11 допуск на Олимпиаду. Раньше наша страна приобретала его в плавании, стрельбе и боксе.

Интересный факт. В Париже современное пятиборье будет в последний раз представлено на Олимпийских играх. Все из-за скандала с физическим насилием над лошадьми на Олимпиаде в Токио. Для восстановления в статусе олимпийской дисциплины Комитет требует заменить соревнования по верховой езде на другую категорию