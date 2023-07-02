У Кракові завершуються треті в історії Європейські ігри. Україна відправила на змагання більше двохсот спортсменів і здобула чимало нагород.
До теми Україна здобула "бронзу" та гарантувала ще одну медаль у кікбоксингу на Європейських іграх-2023
В останні ігрові дні нашій команді підкорились дві медалі у кікбоксингу. В суботу бронзу здобув Артем Мельник у фул-контакт змаганнях до 86 кілограмів.
А у неділю це досягнення перевершив Тимур Бриков. Він брав участь у фул-контакт турнірі, але вагової категорії 75 кілограм. Українець у півфіналі пройшов серба Александара Коновалова.
Вихід у фінал гарантував Брикову як мінімум срібло. На жаль, замахнутись на золоту нагороду Тимур не зміг. Кікбоксер поступився грузину Луці Шонії з рахунком 0:3.
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Для України це 40-ва медаль на Європейських іграх-2023. Наша команда випала з топ-трійки, пропустивши туди німців, які мають більше срібних нагород.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|З
|С
|Б
|РАЗОМ
|1
|Італія
|33
|26
|38
|97
|2
|Іспанія
|21
|16
|19
|56
|3
|Німеччина
|20
|14
|27
|61
|4
|Україна
|20
|12
|8
|40
|5
|Франція
|17
|18
|26
|61