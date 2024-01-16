Скандальный Тимощук помог пасынку избежать мобилизации в России: странные подробности жизни предателя

Предатель Украины не готов осудить войну, которую его любимая Россия развязала против его Родины. При этом ассистент тренера Зенита помогает сыну своей жены избежать армии.

Многие украинские спортсмены объединились для помощи своей Родине с началом полномасштабной войны с Россией. К сожалению, есть обратные примеры.

По теме "Продажный пид**р": эксигровец сборной Украины обругал появление Тимощука в соцсетях Зенита – фото

Экскапитан сборной Украины Анатолия Тимощука можно назвать главным предателем в спорте. С 2017 уроженец Волыни живет и работает в России, а войну в Украине игнорирует.

Важным фактором для такой позиции Тимощука его новая жена Анастасия Климова. У нее двое детей, в том числе и 22-летний сын Тимофей. Как рассказала бывшая супруга Анатолия Надежда Навроцкая, эксфутболист помогает парню избежать мобилизации.

Ему в России платят огромную зарплату за непонятную работу. Почему много платят? Вопрос логичный. Потому что он нужен России. Он там живет с женщиной, которая старше его и имеет двое уже совершеннолетних детей. Кстати, парня, которому больше 20 лет, Анатолий отмазывает от армии,

– говорит Надежда.

Отметим, что эксдружина Тимощука сейчас живет в Германии и воспитывает двух дочерей-близнецов от Анатолия. Тот в свою очередь променял ее на Россию, где находится в отношениях с местной моделью Анастасией Климовой.

Читайте также "Не вижу разницы между народами Украины и России": Тимощук высказался в стиле Скабеевой

При этом сама Надежда судится с бывшим футболистом из-за алиментов, от уплаты которых Анатолий уклоняется. Надежда также рассказывала, что новая жена Тимощука выполняла задания по вербовке игрока спецслужбами России.

Игровая карьера Анатолия Тимощука