С началом полномасштабной войны с Россией многие украинские спортсмены объединились для помощи своей Родине. Впрочем, и из этого правила есть исключения.
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Проститутка переманила на сторону России
Наиболее яркая фигура среди изменников Украины – экскапитан Анатолий Тимощук. С 2017 года уроженец Луцка живет и работает в России, а войну в Украине игнорирует.
Единственным из факторов для Тимощука оставаться в России есть деньги и его новая жена Анастасия. Бывшая супруга Анатолия Надежда Навроцкая рассказала, как и для чего оккупанты завербовали Тимощука.
"Россия знала, что будет вести войну уже очень давно. Ей нужно было собрать максимальное количество украинских лидеров мнений и привлечь на свою сторону любыми методами. Кому-то подложить шлюху в постель, кого-то взять за яйца, кого-то заманить деньгами. Это КГБистские старые методы. Тимощуку показали, как хорошо ему будет в Санкт-Петербурге, подложили ему там какую-то повитушку, которая начала его держать за яйца и влиять капать на его мозги.
Видите, как вовремя сработала подложенная еще в 2007 году шлюха. Она ему уже влияла на мозги полным ходом, и он вернулся в Санкт-Петербург. Его никто не держит насильно там. Но ему уже тогда вкладывали в голову, что надо какую-нибудь недвижимость купить. По моему мнению, они собирали этих наших спикеров. Из него делают украинца в России для своей публики и даже для мировой. Потом они все равно будут пытаться влезать в Украину. Следующим поколениям с этим жить. Задание сделать так, чтобы они не могли уже влезать сюда,
– рассказала Надежда Навроцкая.
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Отметим, что экс-жена Тимощука сейчас живет в Германии и воспитывает двух дочерей-близнецов от Анатолия. Тот в свою очередь променял ее на Россию, где находится в отношениях с местной моделью Анастасией Климовой.
При этом сама Надежда судится с бывшим футболистом из-за алиментов, от уплаты которых Анатолий уклоняется. Была информация в СМИ, что Тимощук покинул Россию, однако в Зените ее опровергли.
Игровая карьера Анатолия Тимощука
- напомним, что за свою карьеру Анатолий поиграл за Шахтер, Зенит, Баварию и Кайрат
- с дончанами хавбек по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины
- в составе россиян Тимощуку покорились два местных чемпионата и победа в Кубке и Суперкубке УЕФА
- наибольшего успеха игрок достиг в Баварии, с ней он дважды покорял Бундеслигу и становился триумфатором Лиги чемпионов.
- в составе сборной Украины Тимощук провел 144 матча, оформив четыре гола
- с 2017 года Анатолий работает в Зените ассистентом главного тренера