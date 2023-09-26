Бывший носитель сине-желтых лент в очередной раз продемонстрировал свое лицо. Ассоциация футбола Украины сообщила, что Анатолий Тимощук подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о наказании.

С начала полномасштабного вторжения бывший капитан сборной Украины по футболу, живущий и работающий "запоребриком", довольно долго молчал о событиях в Украине. Позже он в лучших традициях пропагандистов заявил, что "не все так однозначно" и "мы один народ".

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Пошел в открытую конфронтацию с Украиной

За такую позицию контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, аргументируя это поведением, вредящим репутации футбола и самой ассоциации, запретил Анатолию Тимощуку пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на территории Украины. Его лишили всех титулов в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины, а также рекомендовали лишить его тренерской лицензии Pro-UEFA.

У работника Зенита тогда хватило наглости подать апелляцию на это решение. Но апелляционный комитет УАФ оставил без изменений решение КДК.

Теперь стало известно, что уже в производстве CAS находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Украинская ассоциация футбола заявила, что работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания Спортивного арбитражного суда по этому вопросу будет установлена отдельно.

Отметим, что отец Анатолия Тимощука с начала полномасштабной войны записался в территориальную оборону и полностью держит сына в курсе всех событий, но тот оказался предателем, поэтому очень точно охарактеризовал его экс-игрок сборной Украины Александр Алиев.

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Несмотря на то, что он родился в России, у Алиева оказалось гораздо больше украинского, чем у уроженца Волыни, который ищет пути к цивилизованному миру и хочет взять румынское гражданство, чтобы выйти из санкций Украины.