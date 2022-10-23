И стоило ли менять Лунина: Куртуа пропустил курьезный гол между ног за Реал – видео

Украинский вратарь Андрей Лунин снова оказался в запасе Реала после того, как Тибо Куртуа восстановился после повреждения. Но возвращение бельгийского голкипера не оказалось столь неоднозначным.

Лунин впервые в этом сезоне вышел в основе Реала в матче против Осасуны. В этом матче украинский голкипер пропустил гол, а сама игра закончилась вничью. Тем самым "сливочные" прервали свою победную серию. А Лунин подвергся критике из-за пропущенного гола.

Пока Куртуа был травмирован, Лунин сыграл в двух матчах Лиги чемпионов против Шахтера. Этого оказалось достаточно, чтобы сразу возглавить один из рейтингов Лиги чемпионов.

Еще трижды Лунин вышел на матчи чемпионата Испании. В том числе и на "Эль Классико" против Барселоны, закончившегося победой мадридского клуба.

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Но когда Куртуа восстановился, он снова занял место в воротах команды. И вышел на матч против Севильи 22 октября.

Реал в этом матче забил уже в дебюте встречи. Но в начале второго тайма Севилье удалось сравнять счет. Ламела в штрафной пробивал с острого угла, и мяч пролетел между ног Куртуа и закатился в ворота.

Видео гола в ворота Куртуа

Но в конце встречи Лукас и Вальверде забили по голу и принесли победу Реалу .