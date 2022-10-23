Реал – Севилья 3:1

Голи: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 – Ламела, 54

Мадридский клуб подошел к матчу в статусе лидера Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти перед поединком опережала Барселону 3 очка, пишет 24 канал.

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Перед стартовым свистком на "Сантьяго Бернабеу" бывший тренер и футболист "сливочных" Зинедин Зидан вручил "Золотой мяч" Кариму Бензему, а легендарный вратарь Реала Икер Касильяс наградил Тибо Куртуа наградой "Лучший голкипер-2022".

Уже на стартовых минутах хозяевам удалось забить скорый гол и повести в счете 1:0. Винисиус нашел передачей свободного Модрича, который при отсутствии Бензема огорчил голкипера Севильи.

Видео гола Реала

Мадридский клуб заработал право на опасный штрафной. Стандарт взялся выполнять Алаба и пробил мимо ворот.

В конце первого тайма снова Модрич был в центре внимания. Ветеран команды дал настоящий мастер-класс, как нужно самому создавать момент. Лука выполнил сольный проход, но его удар по пути к воротам заблокировал защиту гостей.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете мадридцев 1:0.

Перерыв пошел на пользу футболистам Хорхе Сампиоли. На 54-й минуте на табло появились две единицы. Ничья – 1:1. Все началось с того, что Винисиус попытался скрыться в атаке на фланге, но Монтьель обокрал Жуниора. Гонсало своей передачей разрезал всю защиту Реала. Адресом такого паса был Ламела. Эрик легко пробил мимо Куртуа.

Как Севилья сравняла счет: смотрите видео

Винисиус проверил на бдительность голкипера Севильи, нанеся дальний удар – мимо левой стойки.

Концовка матча лучше удалась Реалу. Мадридскому клубу удалось дожать соперника. На 79-й минуте Васкес второй раз за поединок вывел "сливочных" вперед – 2:1. Ассистентом в результативном эпизоде был Винисиус.

Видео второго гола Реала

Уже через две минуты хозяева увеличили свое преимущество на табло – 3:1. Вальверде мастерски положил мяч в сетку ворот Севильи после передачи Асенсио.

Как Вальверде увеличил преимущество: смотрите видео

Мог в конце матча быть пенальти, но судья не стал вестись на разговоры упавшего в штрафной соперника Родриго.

Реал вырвал победу в Севилье 3:1.