Реал – Севилья 3:1
Голи: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 – Ламела, 54
Мадридский клуб подошел к матчу в статусе лидера Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти перед поединком опережала Барселону 3 очка, пишет 24 канал.
Смотрите также: Спаслись без Роналду: Манчестер Юнайтед вырвал ничью в Челси в компенсированное время - видео
Перед стартовым свистком на "Сантьяго Бернабеу" бывший тренер и футболист "сливочных" Зинедин Зидан вручил "Золотой мяч" Кариму Бензему, а легендарный вратарь Реала Икер Касильяс наградил Тибо Куртуа наградой "Лучший голкипер-2022".
Уже на стартовых минутах хозяевам удалось забить скорый гол и повести в счете 1:0. Винисиус нашел передачей свободного Модрича, который при отсутствии Бензема огорчил голкипера Севильи.
Видео гола Реала
Мадридский клуб заработал право на опасный штрафной. Стандарт взялся выполнять Алаба и пробил мимо ворот.
В конце первого тайма снова Модрич был в центре внимания. Ветеран команды дал настоящий мастер-класс, как нужно самому создавать момент. Лука выполнил сольный проход, но его удар по пути к воротам заблокировал защиту гостей.
На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете мадридцев 1:0.
Перерыв пошел на пользу футболистам Хорхе Сампиоли. На 54-й минуте на табло появились две единицы. Ничья – 1:1. Все началось с того, что Винисиус попытался скрыться в атаке на фланге, но Монтьель обокрал Жуниора. Гонсало своей передачей разрезал всю защиту Реала. Адресом такого паса был Ламела. Эрик легко пробил мимо Куртуа.
Как Севилья сравняла счет: смотрите видео
Винисиус проверил на бдительность голкипера Севильи, нанеся дальний удар – мимо левой стойки.
Концовка матча лучше удалась Реалу. Мадридскому клубу удалось дожать соперника. На 79-й минуте Васкес второй раз за поединок вывел "сливочных" вперед – 2:1. Ассистентом в результативном эпизоде был Винисиус.
Видео второго гола Реала
Уже через две минуты хозяева увеличили свое преимущество на табло – 3:1. Вальверде мастерски положил мяч в сетку ворот Севильи после передачи Асенсио.
Как Вальверде увеличил преимущество: смотрите видео
Мог в конце матча быть пенальти, но судья не стал вестись на разговоры упавшего в штрафной соперника Родриго.
Реал вырвал победу в Севилье 3:1.
- Мадридский клуб укрепил свое лидерство и удалился от Барселоны в турнирной таблице. У "сливочных" уже есть преимущество в 6 баллов - 31 очко против 25 у каталонцев, хотя свой матч подопечные Хави в этом туре еще не провели.
- Севилья снизилась в таблице на 14 место – 10 пунктов.