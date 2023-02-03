Леся Цуренко – Татьяна Мария 6:1 / 6:1

На турнире Thailand Open в Хуа Хине стартовали сразу три украинки. В итоге Марта Костюк и Леся Цуренко прошли в четвертьфинал, тогда как Даяна Ястремская вылетела в 1/8 финала, пишет 24 канал.

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На третьей стадии соревнования категории WTA250 Цуренко сошлась как раз с обидчицей Ястремской – немкой Татьяной Марией. Месть прошла удачно, Леся не оставила сопернице никаких шансов.

Оба сета теннисистка из Ровенщины выиграла со счетом 6:1. Украинка не подала ни разу на вылет, однако допустила всего одну двойную ошибку.

Бьянка Андрееску - Марта Костюк 6:0 / 7:6

Таким образом, Цуренко вышла в полуфинал Thailand Open. Там ее соперницей могла стать Марта Костюк, но украинка не смогла преодолеть вторую ракетку Канады Бьянку Андрееску.

Первый сет киевлянка проиграла "под ноль", тогда как во втором чуть не сотворила чудо. Марта проигрывала по сетам 1:5, но сумела выиграть пять гейма подряд. В итоге дело дошло до тайбрейка, где сильнее оказалась Андрееску.

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Поединок Андрееску – Цуренко состоится в субботу, 4 февраля. Ориентировочное начало – в 13:30 по киевскому времени. Победительница этой пары в финале сыграет с триумфатором "китайского" полуфинала – Линь Чжу против Синь Ван.

Видеообзор матча Андрееску – Костюк: