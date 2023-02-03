Леся Цуренко – Тетяна Марія 6:1 / 6:1

На турнірі Thailand Open в Хуа Хіні стартували одразу три українки. У підсумку Марта Костюк та Леся Цуренко пройшли до чвертьфіналу, тоді як Даяна Ястремська вилетіла в 1/8 фіналу, пише 24 канал.

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На третій стадії змагання категорії WTA250 Цуренко зійшлась як раз із кривдницею Ястремської – німкенею Тетяною Марією. Помста відбулась вдало, Леся не залишила суперниці жодних шансів.

Обидва сети тенісистка з Рівненщини виграла з рахунком 6:1. Українка не подала жодного разу на виліт, однак припустилась всього однієї подвійної помилки.

Б'янка Андрееску – Марта Костюк 6:0 / 7:6

Таким чином Цуренко вийшла до півфіналу Thailand Open. Там її суперницею могла стати Марта Костюк, але українка не змогла подолати другу ракетку Канади Б'янку Андрееску.

Перший сет киянка програла "під нуль", тоді як у другому ледь не створила диво. Марта програвала по сетам 1:5, але спромоглася виграти аж п'ять геймів поспіль. У підсумку справа дійшла до тайбрейку, де сильнішою виявилась Андрееску.

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Поєдинок Андрееску – Цуренко відбудеться у суботу, 4 лютого. Орієнтовний початок – о 13:30 за київський часом. Переможниця цієї пари у фіналі зіграє з тріумфаторкою "китайського" півфіналу – Лінь Чжу проти Сінь Ван.

Відеоогляд матчу Андрееску – Костюк: