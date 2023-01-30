Алибек Качмазов – Виталий Сачко 0:2 (4:6, 3:6)

1 час 33 минуты понадобилось украинцу, чтобы пробиться в основную сетку турнира ATP Challenger Tour 100 в Германии. Финал квалификации начался с двух выигранных сетов для украинца 0:2, пишет 24 канал.

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Далее Виталий отдал свою подачу и разрешил россиянину сравнять счет 2:2. Однако Сачко вовремя вернулся в игру и взял три гейма подряд, сделав свое преимущество до 2:5. Качмазов не сложил руки, а забрал у Сачки два последующих гейма.

Однако победа в первом сете была за украинцем. Сачко с брейком закончил первую партию в десятом гейме – 4:6.

Во втором сете была не менее напряженная борьба на немецком корте. То россиянин, то украинец брали гейма поочередно. Ключевым стал седьмой гейм, когда Сачко реализовал второй брейк и повел в счете 3:4. Далее Виталий взял еще два гейма, один из которых был на подаче Качмазова, последний был под ноль от украинца. В итоге – 3:6, победа Сачко в двух партиях.

Это была вторая победа Сачко в квалификации в Германии. 29 января Виталий победил в полуфинале немца Филиппа Флорига – 1:2 (1:6,6:4, 3:6).

По хорошей традиции, после поединка теннисисты подходят к сетке, чтобы пожать друг другу руки и поблагодарить за игру.

Однако после 24 февраля украинские теннисистки отреклись от такой традиции в матче против соперников из России и Беларуси. Не стал нарушать слово и Сачко. Виталий просто поблагодарил судью на вышке за работу и разминулся уже за пределами корта с Алибеком. Никаких рукопожатий с россиянином не было.

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