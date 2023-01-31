Только недавно завершился первый турнир Grand Slam в этом году Australian Open, как уже начались новые турниры WTA Tour. Один из них – Thailand Open из категории WTA250, пишет 24 канал.

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Среди 32 участниц соревнования с призовым фондом 259 тысяч долларов нашлось место и для трех украинок. В тайский Хуа Хин посетили Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Исалин Бонавентюр – Леся Цуренко 3:6 / 6:4 / 4:6

Энь Шуо Лян – Марта Костюк 7:6 / 3:6 / 0:6

Даяна Ястремская – Моюка Учудзима 6:3 / 6:7 / 6:2

Все они успешно прошли первый круг. Леся еще в понедельник преодолела против бельгийки Исалин Бонавентюр. А во вторник своих соперниц прошли Костюк и Ястремская.

Киевлянка сеялась под 5-м номером, но уже в первой же игре имела проблемы с оппоненткой Энь Шуо Лян. Марта проиграла представительнице Тайваня первый сет на тайбрейке, но взяла свое в двух следующих – 6:3 и 6:0.

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Что касается одесситки, то Даяна тоже отдала один сет сопернице из Японии Моюке Учудзиме. Выиграв 6:3, украинка проиграла тайбрейк во втором сете, но в решающем взяла верх – 6:2.

В 1/8 финала соперницей Ястремской станет немецкая теннисистка Татьяна Мария. В свою очередь, Марта Костюк вышла на японку Нао Хибино, а вот Цуренко повезло меньше. Ей придется выйти на один корт с теннисисткой без страны Анной Калинской.