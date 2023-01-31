Тільки нещодавно завершився перший турнір Grand Slam цього року Australian Open, як вже почались нові турніри WTA Tour. Один з них – Thailand Open з категорії WTA250, пише 24 канал.

До теми Скандальна тенісистка з Білорусі стала переможницею Australian Open-2023: відеоогляд фіналу

Серед 32-х учасниць змагання з призовим фондом 259 тисяч долларів знайшлося місце і для трьох українок. У тайський Хуа Хін завітали Леся Цуренко, Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Ісалін Бонавентюр – Леся Цуренко 3:6 / 6:4 / 4:6

Ень Шуо Лян – Марта Костюк 7:6 / 3:6 / 0:6

Даяна Ястремська – Моюка Учудзіма 6:3 / 6:7 / 6:2

Усі вони успішно пройшли перше коло. Леся ще у понеділок подолала супротив бельгійки Ісалін Бонавентюр. А у вівторок своїх суперниць пройшли Костюк та Ястремська.

Киянка сіялась під 5 номером, але вже в першій же грі мала проблеми з опоненткою Ень Шуо Лян. Марта програла представниці Тайваня перший сет на тайбрейку, але взяла своє у двох наступних – 6:3 та 6:0.

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Що стосується одеситки, то Даяна теж віддала один сет суперниці з Японії Моюці Учудзімі. Вигравши 6:3, українка програла тайбрейк у другому сеті, але у вирішальному взяла гору – 6:2.

В 1/8 фіналу суперницею Ястремської стане німецька тенісистка Тетяна Марія. У свою чергу Марта Костюк вийшла на японку Нао Хібіно, а ось Цуренко пощастило менше. Їй доведеться вийти на один корт із тенісисткою без країни Анною Калінскою.