Елена Рыбакина – Арина Сабаленка 6:4 / 3:6 / 4:6

В Австралии постепенно подходят к концу турниры первого соревнования Grand Slam – Australian Open. В субботу определилась чемпионка в женском одиночном разряде, пишет 24 канал.

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В финал вышла представительница Казахстана Елена Рыбакина и теннисистка без страны Арина Сабаленка, родившаяся в Беларуси. Рыбакина в полуфинале уже имела дело с представительницей этой страны, пройдя Викторию Азаренко.

А перед этим казашка родом из России выбила из турнира первую ракетку мира Игу Свентек. В свою очередь Сабаленка ни разу на Australian Open не была андердогом, играя исключительно с низшими по классу оппонентами.

На этот раз Арина проиграла Елене первый сет, однако смогла совершить камбэк, взяв два следующих. На ее счету 17 эйсов (подач на вылет), хотя при этом чемпионка допустила семь двойных ошибок.

Для пятой ракетки мира это первая победа на турнирах Grand Slam. Ранее на самых престижных теннисных соревнованиях Сабаленка только трижды выходила в полуфинал. В свою очередь в парном разряде Арина уже выигрывала Australian Open – в 2021 году с бельгийкой Элизой Мертенс.

Видеообзор женского финала Australian Open 2023:

Сабаленка и война в Украине

Отметим, что это первый случай победы на турнире Grand Slam без страны. из-за войны в Украине организаторы австралийского турнира запретили россиянам и белорусам играть под флагами своих стран.

Неудивительно, что при этом Арина не отважилась открыто осудить свою Родину за помощь фашистам в организации геноцида украинцев. Девушка выступала с призывом "Нет войне", но при этом удивлялась, что о войне следует говорить:

Это действительно ужасно, потому что никто не поддерживает войну. Никто. Проблема в том, что мы должны говорить об этом вслух… Но почему мы должны кричать об этом на каждом шагу? Это совсем не поможет. Мы не контролируем эту ситуацию. Я просто понимаю, что это не моя вина. От меня ничего не зависит,

– говорила Сабаленка.

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Пожалуй, не стоит удивляться такой скользкой позиции от спортсменки, которая в 2020 году поддержала Александра Лукашенко, который остался кровавыми методами у власти и устроил насилие против участников антивластных митингов. Интересно, что Арина готовилась к Australian Open в России, хотя сама живет в Майами (США).