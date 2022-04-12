Терлюга выиграла чемпионат Франции и рассказала, как французы поддерживают Украину

Анжелика Терлюга стала победительницей чемпионата Франции в составе клуба Karate Sarcelles. Украинская каратистка рассказала, как французы реагируют на войну на Украине.

Терлюга: Все шокированы происходящей ситуацией

Новоиспеченная чемпионка рассказала, что у Украины огромная поддержка среди французов. Анжелика Терлюга поблагодарила Францию, которая ее так тепло приняла.

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Сейчас каратистка готовится к следующим соревнованиям, которые пройдут в Португалии. Серебряный призер Олимпиады в Токио уже не может дождаться, чтобы вернуться в мирную и родную Украину.

Все французы из Украины. Мне здесь оказали шикарную поддержку и все шокированные происходящей ситуацией. Спасибо, Франция, за твое большое сердце. Мне нужно продолжить тренироваться на следующий турнир в Португалии. Мое сердце с моей семьей и Украиной. Не могу дождаться момента, когда я вернусь домой. Скучаю,

– написала Терлюга.

Терлюзи удалось покинуть Украину, чтобы продолжать приносить победы для Украины на спортивном фронте.

Еще находившиеся в родной Одессе каратистка регулярно пыталась достучаться до россиян, которые продолжали говорить о "мирной спецоперации" военных их страны. Анжелика эмоционально прокомментировала обстрел Краматорского железнодорожного вокзала.