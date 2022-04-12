Терлюга: Все шокированы происходящей ситуацией
Новоиспеченная чемпионка рассказала, что у Украины огромная поддержка среди французов. Анжелика Терлюга поблагодарила Францию, которая ее так тепло приняла.
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Сейчас каратистка готовится к следующим соревнованиям, которые пройдут в Португалии. Серебряный призер Олимпиады в Токио уже не может дождаться, чтобы вернуться в мирную и родную Украину.
Все французы из Украины. Мне здесь оказали шикарную поддержку и все шокированные происходящей ситуацией. Спасибо, Франция, за твое большое сердце. Мне нужно продолжить тренироваться на следующий турнир в Португалии. Мое сердце с моей семьей и Украиной. Не могу дождаться момента, когда я вернусь домой. Скучаю,
– написала Терлюга.
Терлюзи удалось покинуть Украину, чтобы продолжать приносить победы для Украины на спортивном фронте.
Еще находившиеся в родной Одессе каратистка регулярно пыталась достучаться до россиян, которые продолжали говорить о "мирной спецоперации" военных их страны. Анжелика эмоционально прокомментировала обстрел Краматорского железнодорожного вокзала.