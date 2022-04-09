Терлюга: Придумаете ли вы, что там стояли нацисты

8 апреля 2022 – еще один ужасный день в истории Украины. Захватчики безжалостно нанесли ракетный удар по железному вокзалу Краматорска. В это время тысячи мирных жителей ждать эвакуации в более безопасные места.

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Каратистка Анжелика Терлюга прокомментировала эти обстрелы, не сдерживая эмоций. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио написал свой отзыв в стор в инстаграмме.

Важно. По состоянию на 9 апреля в результате обстрела погибли 52 человека, пятеро из которых – дети. Еще более 100 человек получили ранения.

Титулованная каратистка с сарказмом обратилась к россиянам, которые продолжают говорить, что украинская армия бьет по своим мирным жителям.

"Краматорск (совсем рядом с Донецком). Ракета убила десятки мирных людей, ожидавших эвакуации. Снова десятки разрушенных жизней и судеб. Сердце в куски от боли", – начала Анжелика.

Давайте угадаю, это снова мы по своим еб**им, верно, твари?! Сами сбросили ракету с надписью "за детей" у своих граждан? Придумаете ли вы, что там стояли нацисты, переодевшиеся в гражданское?! Были ли там разработчики нового оружия против России? Будет ли новая история от ваших сумасшедших? Никогда зло не остается безнаказанным! Вы все отвечаете за каждое преступление, за каждый взрыв, за каждую ракету,

– написала каратистка.

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