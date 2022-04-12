Терлюга: У сі шоковані ситуацією, що відбувається

Новоспечена чемпіонка розповіла, що Україна має величезну підтримку серед французів. Анжеліка Терлюга подякувала Франції, яка її так тепло прийняла.

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Наразі каратистка готується до наступних змагань, які відбудуться у Португалії. Срібна призерка Олімпіади у Токіо вже не може дочекатись, щоб повернутись у мирну та рідну Україну.

Усі французи з Україною. Мені тут надали шикарну підтримку і всі шоковані ситуацією, що відбувається. Дякую, Франціє, за твоє велике серце. Мені потрібно продовжити тренуватись до наступного турніру в Португалії. Моє серце з моєю сім'єю та Україною. Не можу дочекатися моменту, коли я повернусь додому. Сумую,

– написала Терлюга.

Терлюзі вдалось покинути України, щоб продовжувати приносити перемоги для України на спортивному фронті.

Ще перебувачи у рідній Одесі каратистка регулярно намагалась достукатись до росіян, які продовжували говорити про "мирну спецоперацію" військових їх країни. Анжеліка емоційно прокоментувала обстріл залізничного вокзалу Краматорська.