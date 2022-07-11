Терлюга: Это наша проклятая жизнь

Анжелика поделилась мнениями о поддержке США Украины в войне. По ее словам, американцы максимально поддерживают украинский народ.

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"Я была поражена тем, как каждый американец или американка, с которыми я пересекалась, относились к нам. У меня есть подруга из США. Она выступала в турнире по каратэ. И она прислала мне фото, как ее сын уходит в школу с рюкзаком, на который подцепил флажок Украины. Ее улица в Чикаго заполнена флагами Украины", – сказала спортсменка.

Выступая в американском Бирмингеме каратистка не забывает о родной стране, где идет война.

"Война? В тот момент, когда все началось, ты в панике, не знаешь, что делать, чувствуешь себя как в плохом кино. Хотелось бы, чтобы это было кино, но, простите за слово, это наша проклятая жизнь.

Для меня стало нормой слышать сирену, я знаю, как работает ПВО, как она звучит, я видела ее работу с балкона в десятки раз. Я знаю, как летит ракета, я тоже видела ее собственными глазами. Я знаю людей, которые умерли в моем регионе, когда в их дом прилетела ракета", – сказала Терлюга.

"Все эти медали сейчас для меня – ничто"

Также Анжелика рассказала жуткую историю, случившуюся в ее регионе (спортсменка проживала в Одессе).

"Когда у нас был тренировочный лагерь, то в моей области погиб тренер по футболу. И, представьте себе, утром он сказал 60 детям, которые тренировались на базе, что им нужно ехать по домам. На следующую ночь ракета прилетела в это здание.

Это просто геноцид. Я не знаю, как это описать. Если весь мир будет поддерживать нас так, как вы, как США, я уверена, что мы победим быстрее. Я уверена, что мы победим.

И все эти медали сейчас для меня – ничто, это не важно. Я просто рада, что могу подарить хотя бы немного радости моим близким, моим родным, моей стране. Но я готова пожертвовать этим всем, всем, что у меня есть, просто чтобы это остановить", – добавила титулованная каратистка.

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