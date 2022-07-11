Терлюга: Це наше кляте життя

Анжеліка поділилась думками про підтримку США України у війні. За її словами, американці максимально підтримують український народ.

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"Я була вражена тим, як кожен американець чи американка, з якими я перетиналася, ставилися до нас. У мене є подруга з США. Вона виступала в турнірі з карате. І вона прислала мені фото, як її син йде в школу з рюкзаком, на який почепив прапорець України. Її вулиця в Чикаго заповнена прапорами України", – сказала спортсменка.

Виступаючи в американському Бірмінгемі каратистка не забуває про рідну країну, де триває війна.

"Війна? В той момент, коли все розпочалося, ти в паніці, не знаєш, що робити, почуваєшся немов в поганому кіно. Хотілося б, щоб це було кіно, але, вибачте за слово, це наше кляте життя.

Для мене стало нормою чути сирену, я знаю, як працює ППО, як вона звучить, я бачила її роботу з балкона десятки разів. Я знаю, як летить ракета, я також бачила її на власні очі. Я знаю людей, які померли в моєму регіоні, коли в їх будинок прилетіла ракета", – сказала Терлюга.

"Всі ці медалі зараз для мене – ніщо"

Також Анжеліка розповіла моторошну історію, яка трапилася у її регіоні (спортсменка проживала в Одесі).

"Коли у нас був тренувальний табір, то в моїй області загинув тренер з футболу. І, уявіть собі, зранку він сказав 60 дітям, які тренувалися на базі, що їм потрібно їхати по домах. Наступної ночі ракета прилетіла в цю будівлю.

Це просто геноцид. Я не знаю, як це описати. Якщо весь світ буде підтримувати нас так, як ви, як США, то я впевнена, що ми переможемо швидше. Я впевнена, що ми переможемо.

І всі ці медалі зараз для мене – ніщо, це неважливо. Я просто рада, що можу подарувати хоча б трохи радості моїм близьким, моїм рідним, моїй країні. Але я готова пожертвувати цим всім, всім, що я маю, просто аби це зупинити", – додала титулована каратистка.

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