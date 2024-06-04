Менее чем через два месяца в Париже стартуют летние Олимпийские игры. Соревнования в 32-х видах спорта пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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Россияне отпугивают от Игр

Ранее Международный олимпийский комитет не допустил Россию к Олимпиаде из-за войны в Украине. Из-за этого страна-террористка планирует ряд мероприятий, чтобы сорвать проведение Игр.

Об очередных провокационных действиях россиян сообщила компания Microsoft. По их данным, группы ботов, связанных с Россией, начали распространять в соцсетях сообщения об угрозе терактов на Олимпиаде.

Их идентифицируют как Storm-1679 и Storm-1099. Эти боты использовали звук голоса известного американского актера Тома Круза, который был сгенерирован искусственным интеллектом.

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Видео называется "Падение Олимпийских игр", в нем даже есть ссылки на вымышленные материалы The New York Times и BBC. Кроме того, боты создали фейковый аккаунт, который маскировался под канал France24.

На нем распространялась фейковая информация, что якобы четверть владельцев билетов на Олимпиаду требуют вернуть им деньги. Причиной называются возможные террористические акты.

Главная цель ботов – отбить у поклонников спорта желание посещать Олимпийские игры. Microsoft прогнозирует, что в июле их активность повысится, а благодаря искусственному интеллекту эти организации смогут охватывать большую часть целевой аудитории.