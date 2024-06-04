Менш ніж за два місяці в Парижі стартують літні Олімпійські ігри. Змагання у 32-х видах спорту триватимуть у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня.

До теми Планував теракт на стадіоні, де гратиме Україна: у Франції затримали підозрюваного чеченця

Росіяни відлякують від Ігор

Раніше Міжнародний олімпійський комітет не допустив Росію до Олімпіади через війну в Україні. Через це країна-терористка планує низку заходів, щоб зірвати проведення Ігор.

Про чергові провокаційні дії росіян повідомила компанія Microsoft. За їх даними, групи ботів, пов'язаних з Росією, почали поширювати у соцмережах повідомлення про загрозу терактів на Олімпіаді.

Їх ідентифікують як Storm-1679 та Storm-1099. Ці боти використали звук голосу відомого американського актора Тома Круза, який був згенерований штучним інтелектом.

Читайте також Спортсмени чи військові під прикриттям: хто з друзів Путіна їде на Олімпіаду і чому їх допустили

Відео має назву "Падіння Олімпійських ігор", у ньому навіть є посилання на вигадані матеріали The New York Times та BBC. Крім того, боти створили фейковий акаунт, який маскувався під канал France24.

На ньому розповсюджувалась фейкова інформація, що начебто чверть власників квитків на Олімпіаду вимагають повернути їм гроші. Причиною називаються можливі терористичні акти.

Головна мета ботів – відбити у шанувальників спорту бажання відвідувати Олімпійські ігри. Microsoft прогнозує, що в липні їх активність підвищиться, а завдяки штучному інтелекту ці організації зможуть охоплювати більшу частину цільової аудиторії.