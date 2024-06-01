Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отчитался о задержании подозреваемого в подготовке теракта на Олимпийских играх-2024. Им оказался 18-летний парень чеченского происхождения.
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Франция находится на самом высоком уровне угрозы
Подозреваемого связывают с террористической группировкой "Исламское государство". По данным полиции, юноша готовил нападение во время футбольного матча на стадионе "Жоффруа-Гишар" в Сент-Этьене.
"Подозреваемый не был ранее известен спецслужбам. Это был первый сорванный террористический заговор, нацеленный на Игры, которые начнутся через восемь недель. Франция находится на самом высоком уровне угрозы.
Задержанный намеревался напасть на зрителей, а также на силы безопасности. Подозреваемый планировал умереть мученической смертью", – говорится в заявлении полиции.
Во Франции усиливают безопасность накануне ОИ
- Напомним, что ранее французские правоохранители арестовали 16-летнего парня. Он пытался приобрести материалы для изготовления пояса со взрывчаткой. К счастью, полиция сумела предотвратить вероятный теракт.
- Франция попросила ряд стран направить к себе военных, чтобы повысить меры безопасности.
- Отметим, что Олимпиада-2024 официально начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Футбольный олимпийский турнир состоится с 24 июля по 10 августа.