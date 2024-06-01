Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отчитался о задержании подозреваемого в подготовке теракта на Олимпийских играх-2024. Им оказался 18-летний парень чеченского происхождения.

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Франция находится на самом высоком уровне угрозы

Подозреваемого связывают с террористической группировкой "Исламское государство". По данным полиции, юноша готовил нападение во время футбольного матча на стадионе "Жоффруа-Гишар" в Сент-Этьене.

"Подозреваемый не был ранее известен спецслужбам. Это был первый сорванный террористический заговор, нацеленный на Игры, которые начнутся через восемь недель. Франция находится на самом высоком уровне угрозы.

Задержанный намеревался напасть на зрителей, а также на силы безопасности. Подозреваемый планировал умереть мученической смертью", – говорится в заявлении полиции.

К слову. В Сент-Этьене сборная Украины должна сыграть матч против Марокко. Поединок запланирован на 27 июля.

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