В понедельник, 16 октября, в центре Брюсселя перед матчем отбора Евро-2024 Бельгия – Швеция произошла стрельба. В результате террористической атаки подонка из ИГИЛ были убиты два болельщика сборной Швеции.

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Благородное решение УЕФА

Шокированные убийством фанатов, футболисты сборной Швеции и Бельгии отказались выходить на второй тайм. Матч отбора ЧЕ-2024 так и не был доигран.

В УЕФА решили почтить память двух погибших болельщиков. Официальный сайт организации сообщил, что все сегодняшние матчи отбора Евро-2024 начнутся минутой молчания.

Отметим, что перед нападением убийца записал обращение, в котором заявил, что это "месть Евросоюзу за поддержку Израиля и смерти мусульман". Теракт был совершен у стадиона, где проходил матч.

В Бельгии сразу объявили высшую степень террористической угрозы. Во время задержания 45-летний уроженец Туниса был ранен. Впоследствии преступник скончался в реанимации.

К слову. 17 октября сборная Украины проведет свой предпоследний матч квалификации Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет команда Мальты. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.