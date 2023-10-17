У понеділок, 16 жовтня, в центрі Брюсселя перед матчем відбору Євро-2024 Бельгія – Швеція сталася стрілянина. Внаслідок терористичної атаки покидька з ІДІЛ було вбито двох вболівальників збірної Швеції.
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Шляхетне рішення УЄФА
Шоковані вбивством фанів, футболісти збірної Швеції та Бельгії відмовилися виходити на другий тайм. Матч відбору ЧЄ-2024 так і не був дограний.
В УЄФА вирішили вшанувати пам'ять двох загиблих вболівальників. Офіційний сайт організації повідомив, що всі сьогоднішні матчі відбору Євро-2024 розпочнуться хвилиною мовчання.
Зазначимо, що перед нападом вбивця записав звернення, в якому заявив, що це "помста Євросоюзу за підтримку Ізраїлю та за смерті мусульман". Теракт було здійснено біля стадіону, де проходив матч.
В Бельгії одразу оголосили найвищий ступінь терористичної загрози. Під час затримання 45-річного уродженця Тунісу поранили. Згодом злочинець помер в реанімації.