У понеділок, 16 жовтня, в центрі Брюсселя перед матчем відбору Євро-2024 Бельгія – Швеція сталася стрілянина. Внаслідок терористичної атаки покидька з ІДІЛ було вбито двох вболівальників збірної Швеції.

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Шляхетне рішення УЄФА

Шоковані вбивством фанів, футболісти збірної Швеції та Бельгії відмовилися виходити на другий тайм. Матч відбору ЧЄ-2024 так і не був дограний.

В УЄФА вирішили вшанувати пам'ять двох загиблих вболівальників. Офіційний сайт організації повідомив, що всі сьогоднішні матчі відбору Євро-2024 розпочнуться хвилиною мовчання.

Зазначимо, що перед нападом вбивця записав звернення, в якому заявив, що це "помста Євросоюзу за підтримку Ізраїлю та за смерті мусульман". Теракт було здійснено біля стадіону, де проходив матч.

В Бельгії одразу оголосили найвищий ступінь терористичної загрози. Під час затримання 45-річного уродженця Тунісу поранили. Згодом злочинець помер в реанімації.

До слова. 17 жовтня збірна України проведе свій передостанній матч кваліфікації Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Мальти. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.