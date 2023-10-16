Матч Бельгия – Швеция остановлен из-за убийства двух фанатов. В стране объявлен самый высокий уровень террористической опасности, пишет 24 Канал.

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Засорил собой цивилизованный мир

Вечером 16 октября в столице Бельгии Брюсселе возле стадиона произошел теракт. Неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли двое шведских болельщиков, одетых в футболки с символикой своей любимой сборной. Стрелец во время преступления выкрикивал слова: "Аллаху Акбару". К тому же вооруженный автоматом нападающий все еще находится на свободе, а в сети, между тем, появилось видео, как террорист беспрепятственно катается по городу на мопеде.

Комментатор матча Бельгия – Швеция сообщил, что игроков команд специально не выпустили из раздевалок по соображениям безопасности. Организаторы встречи решили приостановить матч после первого тайма при счете 1:1. К тому же комментатор сообщил, что бельгийские власти уже объявили самый высокий уровень террористической опасности. Более того, террорист также успел записать видеообращение, в котором представился членом ИГИЛ и заявил, что убил "неверных мусульманской вере".

Интересно. Швеция уже упустила все шансы на выход на Евро-2024, поскольку Бельгия и Австрия, формировавшие с ними отборочный квинтет, досрочно квалифицировались на турнир.

Видео инцидента :