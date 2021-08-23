Теплые объятия и искренние улыбки: Шевченко посетил тренировку Шахтера – видео
Источник:инстаграм Шахтера
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко вернулся в Украину. Специалист успел посетить не только матч Динамо, но и тренировку Шахтера.
Шевченко встретился со сборниками Шахтера
Экс-наставник "сине-желтых" посетил тренировку "горняков" перед матчем с Монако в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Команды встретятся 25 августа.
Примечательно Шевченко сообщил, что может возглавить другую сборную после ухода из национальной команды Украины
Шевченко обнял бразильца Исмаили и уже экс-футболиста сборной Украины Марлоса. Также тренер тепло пообщался с защитниками Николаем Матвиенко, Сергеем Кривцовым и вратарем Андреем Пятовым.
Вечером 22 августа Шевченко посетил поединок Динамо – Десна в чемпионате Украины (4:0). В VIP-ложе Шевченко встретился с Александром Петраковым, который заменил его в сборной Украины.
Смена тренера в сборной Украины
- Шевченко 1 августа объявил об окончании контракта с УАФ. Тренер покинул сборную Украины после 5 лет сотрудничества.
- Главным достижением Шевченко во главе сборной Украины является выход в четвертьфинал Евро-2020.
- В УАФ долгое время не могли определиться, кто заменит Шевченко. Ожидалось, что команду возглавит Сергей Ребров. Но тренер не смог разорвать контракт с Аль-Айном.
- Ночью 18 августа УАФ назначила Александра Петракова и.о. сборной Украины.