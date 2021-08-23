Шевченко зустрівся зі збірниками Шахтаря
Екснаставник "синьо-жовтих" відвідав тренування "гірників" перед матчем з Монако у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Команди зустрінуться 25 серпня.
Варте уваги Шевченко повідомив, що може очолити іншу збірну після відходу з національної команди України
Шевченко обійняв бразильця Ісмаїлі та вже ексфутболіста збірної України Марлоса. Також тренер тепло поспілкувався з оборонцями Миколою Матвієнком та Сергієм Кривцовим і воротарем Андрієм Пятовим.
Ввечері 22 серпня Шевченко відвідав поєдинок Динамо – Десна у чемпіонаті України (4:0). У VIP-ложі Шевченко зустрівся з Олександром Петраковим, який замінив його у збірній України.
Зміна тренера у збірній України
- Шевченко 1 серпня оголосив про закінчення контракту з УАФ. Тренер покинув збірну України після 5 років співпраці.
- Головним здобутком Шевченка на чолі збірної України є вихід у чвертьфінал Євро-2020.
- В УАФ тривалий час не могли визначитися, хто замінить Шевченка. Очікувалося, що команду очолить Сергій Ребров. Та тренер не зміг розірвати контракт з Аль-Айном.
- Вночі 18 серпня УАФ призначила Олександра Петракова в.о. збірної України.