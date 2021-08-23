Шевченко признался, что хочет попробовать себя в клубном футболе, но сейчас он готов поработать и со сборной, если это будет интересный вариант.
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"Был небольшой отпуск с семьей. Можно спокойно посмотреть футбол, без нервов, налегке. Очень спокойный период, никаких вариантов со стороны клубов не рассматривал до завершения контракта с УАФ", – сказал Шевченко.
Сейчас я свободен. Посмотрим, какие будут варианты и среди клубов, и среди сборных. Где хочется попробовать себя? Мне хочется принять участие в интересном проекте. Это может быть и клуб, и сборная. Различные варианты,
– сказал экс-глава "сине-желтых".
Шевченко покинул сборную Украины: что известно
- В первый день августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу и выложил в инстаграме пост благодарности команде.
- Летом 2020 года в УАФ предложили специалисту новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- Тренеру удалось на мажорной ноте покинуть национальную команду. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020, переписав историю украинского футбола.
- Готовить к чемпионату мира-2022 сборную будет Александр Петраков, который будет исполнять обязанности главного тренера.