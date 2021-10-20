Теперь Усик будет волком: тренер объяснил почему украинец "съест" Фьюри и Джошуа
Источник:Vringe.com
Американский специалист Джеймс Али Башир высказался о перспективах украинского чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.
Джеймс Али Башир знает, как Усику стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
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Я считаю, Усик может биться быстро. Он может уйти от всех этих драк и суеты. И может победить Фьюри судейским решением,
– считает Башир.
"Джошуа? Если Энтони не откинет свою глупую гордость, то он проиграет и в реванше тоже. Потому что он не побьет Усика с той же психологией, с которой выходил на ринг. Он не сделает с Усиком то же, что сделал во втором бое с Руисом. Потому что в реванше будет совсем другой Усик, чем тот, который взял титулы. Он может выглядеть волком, который хочет сохранить свои пояса. Поэтому у Джошуа будет даже более тяжелый бой, чтобы забрать титулы назад", – заявил специалист.
Реванш Усик – Джошуа: что известно
- Боксеры должны провести реванш до 25 апреля. Второй поединок запланирован на февраль – март 2022 года.
- В первом поединке Усик одержал победу единогласным решением судей. Произошло это на глазах родных болельщиков Джошуа.
- Пока неизвестно, где состоится реванш. Украинская команда хочет провести поединок в Киеве.
- Оба бойца будут настроены только на победу. Британец захочет реабилитироваться в глазах поклонников, а главной задачей Александра останется сохранение чемпионских поясов, которые он отобрал у соперника.