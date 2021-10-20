Джеймс Алі Башир знає, як Усику стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

До слова Не Усик: Ф'юрі зізнався, якого боксера боїться найбільше

Я вважаю, Усик може битися швидко. Він може піти від всіх цих бійок і метушні. І може перемогти Ф'юрі суддівським рішенням,

– вважає Башир.

"Джошуа? Якщо Ентоні не відкине свою дурну гордість, то він програє і в реванші теж. Тому що він не поб'є Усика з тією ж психологією, з якою виходив на ринг. Він не зробить з Усиком те ж, що зробив в другому бою з Руїсом. Тому що в реванші буде зовсім інший Усик, ніж той, який взяв титули. Він може виглядати вовком, який хоче зберегти свої пояси. Тому у Джошуа буде навіть більш важкий бій, щоб забрати титули назад", – заявив фахівець.

Реванш Усик – Джошуа: що відомо