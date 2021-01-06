Болтливый Теофимо Лопес продолжает рассказывать, что нужно делать Василию Ломаченко. Вместо того, чтобы дать реванш украинцу, 23-летний Лопес решил указать на место Ломаченко.

Лопес победил Ломаченко в октябре 2020 года и стал абсолютным чемпионом в легком весе. Американец уверен, что Ломаченко следует покинуть легкий вес. Об этом информирует Sport.ua.

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Возвращайся в низший дивизион

Лопес напомнил, что обещал победить Ломаченко, после чего тот вернется во второй полулегкий вес. Впрочем, украинец решил остаться в легком весе.

Лома, расслабься. Как я и говорил ранее, твое место дивизионом ниже. Так что возвращайся туда. Помнишь, я же обещал до боя вернуть тебя во второй полулегкий вес,

– сказал Лопес.

Вместе с тем, Лопес, который после победы никак не может забыть о Ломаченко, пожелал украинцу успехов.

"Если честно, я желаю ему только всего наилучшего. Желаю ему отличной карьеры. Считаю, что у него еще есть время, чтобы добиться чего-то стоящего", – отметил американец.

Ломаченко проиграл Лопесу: главное

Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей. Украинец потерял титулы WBA, WBC, WBO.

33-летний Ломаченко вышел на бой с Лопесом с травмой плеча, которую скрывал от СМИ. После поединка ему сделали операцию.

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Василий объяснил, что вышел на бой с травмой, ведь не знал, когда еще будет возможность сразиться за звание абсолютного чемпиона мира.

Вместе с тем, Ломаченко не соглашается с поражением. Василий считает, что бой должен был завершиться вничью. Украинец требует реванша, однако второй бой не предусмотрен контрактом.