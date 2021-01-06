Балакливий Теофімо Лопес продовжує розповідати, що потрібно робити Василю Ломаченку. Замість того, щоб дати реванш українцю, 23-річний Лопес вирішив вказати на місце Ломаченка.

Лопес переміг Ломаченка у жовтні 2020 року та став абсолютним чемпіоном у легкій вазі. Американець переконаний, що Ломаченку слід покинути легку вагу. Про це інформує Sport.ua.

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Повертайся у нижчий дивізіон

Лопес нагадав, що обіцяв перемогти Ломаченка, після чого той повернеться у другу напівлегку вагу. Втім, українець вирішив залишитися у легкій вазі.

Лома, розслабся. Як я і говорив раніше, твоє місце дивізіоном нижче. Так що повертайся туди. Пам'ятаєш, я ж обіцяв до бою повернути тебе в другу напівлегку вагу,

– сказав Лопес.

Разом з тим, Лопес, який після перемоги ніяк не може забути про Ломаченка, побажав українцеві успіхів.

"Якщо чесно, я бажаю йому тільки всього найкращого. Бажаю йому відмінної кар'єри. Вважаю, що у нього ще є час, щоб домогтися чогось вартого", – зазначив американець.

Ломаченко програв Лопесу: головне

Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів. Українець втратив титули WBA, WBC, WBO.

33-річний Ломаченко вийшов на бій з Лопесом з травмою плеча, яку приховував від ЗМІ. Після поєдинку йому зробили операцію.

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Василь пояснив, що вийшов на бій з травмою, адже не знав, коли ще буде можливість битися за звання абсолютного чемпіона світу.

Разом з тим, Ломаченко не погоджується з поразкою. Василь вважає, що бій мав завершитися внічию. Українець вимагає реваншу, однак другий бій не передбачений контрактом.