Просто хочет заработать: обидчик Ломаченко сделал прогноз на бой украинца и Камбососа

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко вернется на ринг в апреле этого года. Представители украинского боксера готовят соглашение на бой против Джорджа Камбососа.

Этот поединок должен был состояться еще в 2022 году. Однако полномасштабное военное вторжение России помешало Василию Ломаченко подраться с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом.

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Через два года бой все-таки состоится. Однако австралиец уже не владеет всеми поясами легкого дивизиона.

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес сделал прогноз на этот поединок. Он встречался с обоими боксерами, поэтому хорошо знает их возможности.

Ломаченко победит. Я думаю, даже если Камбосос говорит, что ему хочется, он просто хочет заработать. Он живет в Австралии, потому ему даже не нужно путешествовать и отдавать США 40% налога. Бой будет у него дома. Это просто заработок денег. Но это нормально. Вперед! Делайте, что есть. Пожалуйста,

– заявил Лопес.

Напомним, что Тео Лопес победил Василия Ломаченко в объединительном поединке, состоявшемся в октябре 2020 года. Однако впоследствии американец неожиданно проиграл Джорджу Камбососу раздельным решением судей.

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