Цей поєдинок повинен був відбутися ще у 2022 році. Однак повномасштабне військове вторгнення Росії завадило Василю Ломаченку побитися з абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом.

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Лопес назвав фаворита бою

Через два роки бій все ж таки відбудеться. Однак австралієць вже не володіє усіма поясами легкого дивізіону.

Чемпіон світу за версією WBO у суперлегкій вазі Теофімо Лопес зробив прогноз на цей поєдинок. Він зустрічався з обома боксерами, а тому добре знає їхні можливості.

Ломаченко переможе. Я думаю навіть якщо Камбосос каже, що йому хочеться, він просто хоче заробити. Він живе в Австралії, тому йому навіть не потрібно подорожувати і віддавати США 40% податку. Бій буде в нього вдома. Це просто заробіток грошей. Але це нормально. Вперед! Робіть, що маєте. Будь ласка,

– заявив Лопес.

Нагадаємо, що Тео Лопес переміг Василя Ломаченка в об'єднавчому поєдинку, який відбувся у жовтні 2020 року. Проте згодом американець несподівано програв Джорджу Камбососу роздільним рішенням суддів.

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