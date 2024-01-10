Цей поєдинок повинен був відбутися ще у 2022 році. Однак повномасштабне військове вторгнення Росії завадило Василю Ломаченку побитися з абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом.
До теми Промоутер Камбососа розкрив деталі щодо поєдинку з Ломаченком
Лопес назвав фаворита бою
Через два роки бій все ж таки відбудеться. Однак австралієць вже не володіє усіма поясами легкого дивізіону.
Чемпіон світу за версією WBO у суперлегкій вазі Теофімо Лопес зробив прогноз на цей поєдинок. Він зустрічався з обома боксерами, а тому добре знає їхні можливості.
Ломаченко переможе. Я думаю навіть якщо Камбосос каже, що йому хочеться, він просто хоче заробити. Він живе в Австралії, тому йому навіть не потрібно подорожувати і віддавати США 40% податку. Бій буде в нього вдома. Це просто заробіток грошей. Але це нормально. Вперед! Робіть, що маєте. Будь ласка,
– заявив Лопес.
Нагадаємо, що Тео Лопес переміг Василя Ломаченка в об'єднавчому поєдинку, який відбувся у жовтні 2020 року. Проте згодом американець несподівано програв Джорджу Камбососу роздільним рішенням суддів.
Що відомо про бій Ломаченка та Камбососа
- Наразі офіційного оголошення бою Ломаченко – Камбосос ще не відбулося. Відомо, що поєдинок пройде в Австралії 13 квітня. Боксери змагатимуться за вакантний пояс IBF. Крім того, Камбосос захищатиме титул чемпіона світу за версією IBО у легкій вазі.
- Свій останній бій Ломаченко програв абсолютному чемпіону Девіну Хейні. Джордж Камбосос теж мав досвід поєдинків проти американця. У червні та жовтні 2022 року австралієць двічі поступився Хейні. Згодом Камбосос закрив ці поразки перемогою над Максі Гьюзом.