Этот поединок должен был состояться еще в 2022 году. Однако полномасштабное военное вторжение России помешало Василию Ломаченко подраться с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом.
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Лопес назвал фаворита боя
Через два года бой все-таки состоится. Однако австралиец уже не владеет всеми поясами легкого дивизиона.
Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес сделал прогноз на этот поединок. Он встречался с обоими боксерами, поэтому хорошо знает их возможности.
Ломаченко победит. Я думаю, даже если Камбосос говорит, что ему хочется, он просто хочет заработать. Он живет в Австралии, потому ему даже не нужно путешествовать и отдавать США 40% налога. Бой будет у него дома. Это просто заработок денег. Но это нормально. Вперед! Делайте, что есть. Пожалуйста,
– заявил Лопес.
Напомним, что Тео Лопес победил Василия Ломаченко в объединительном поединке, состоявшемся в октябре 2020 года. Однако впоследствии американец неожиданно проиграл Джорджу Камбососу раздельным решением судей.
Что известно о бое Ломаченко и Камбососа
- Пока официального объявления боя Ломаченко – Камбосос еще не состоялось. Известно, что поединок пройдет в Австралии 13 апреля. Боксеры сразятся за вакантный пояс IBF. Кроме того, Камбосос будет защищать титул чемпиона мира по версии IBО в легком весе.
- Свой последний бой Ломаченко проиграл абсолютному чемпиону Дэвину Хэйни. У Джорджа Камбососа тоже был опыт поединков против американца. В июне и октябре 2022 года австралиец дважды уступил Хейни. Впоследствии Камбосос закрыл эти поражения победой над Макси Гьюзом.