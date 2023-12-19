Украинский боксер Василий Ломаченко не выходил на ринг с мая этого года. Тогда боксер уступил решение судей Девину Хейни, который защитил звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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Детали боя Ломаченко
Теперь же Василий объявил о новом поединке. Лома сразится за вакантный пояс IBF в легком весе против австралийца Джорджа Камбсоса.
Об этом сообщил промоутер Василия Боб Арум. Предварительной датой встречи является 13 апреля 2024, но пока она официально не объявлена. Вероятное место проведения – австралийский город Перт.
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Встретятся жертвы Хэйни
Пояс IBF стал свободным благодаря тому, что Дэвин Хейни перешел в полусредний вес, где уже успел одолеть Реджиса Прогрейса. Раньше пояс принадлежал Камбососу, который проиграл его в двух боях с Хейни.
Василий и Джордж должны были выйти на ринг еще полтора года назад и должны были сражаться за звание абсолютного чемпиона в легком весе. Впрочем, тогда Ломаченко отказался от такой возможности из-за войны в Украине.
Достижения Ломаченко и Камбососа
- 35-летний украинец провел за свою карьеру 20 поединков на профессиональном уровне
- из них Василий торжествовал 17 раз (11 – нокаутом), еще трижды проигрывал
- обидчиками Ломы становились Орландо Салидо, Теофимо Лопес и Девин Хейни
- 30-летний австралиец в свою очередь выходил на ринг 23 раза, одержав 21 победу (10 – нокаутом)
- проигрывал Камбосос только Девину Хейни – в июне и октябре 2022 года