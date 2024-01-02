По его словам, переговоры по поединку находятся в активной стадии. Промоутер надеется, что в скором времени анонсируют бой.

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Детали потенциального боя

"Мы нацелены на потенциальный бой Ломаченко – Камбосос в 2024 году в Австралии. Надеюсь, что мы сможем договориться с Top Rank и скоро что-то анонсировать. Мы выбираем дату и место проведения боя, работаем над соглашениями с бойцами", – сказал он.

К слову. Ранее топовый инсайдер Майк Коппинджер сообщал, что боксеры завершают сделку и в скором времени анонсируют бой, По его прогнозам, поединок состоится в апреле или мае в Австралии.

Что известно о предыдущих поединках боксеров