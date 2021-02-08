Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес решил пожинать плоды из своего статуса. Американский боксер заявил, что больше не будет делить поровну гонорары со своими соперниками.

Лопес убеждает, что его следующий бой пройдет со зрителями. Гонорар он будет делить не поровну, а в соотношении 60 на 40.

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Мой следующий бой будет с фанатами, я заработал это. Никто из этих парней не получит 50/50 со мной. 60 на 40, а если продолжат болтать – 70 на 30,

– сказал Лопес.

Я – лев, а они – гиены

Лопес заявил, что хотел бы встретиться с Девином Хейни, Василием Ломаченко, Райаном Гарсией или Джервонтой Дэвисом. Однако, по мнению Лопеса, они не заслужили своего шанса.

"Но вы не заслужили этого шанса. Вам только лишь надо будет это сделать. Мне очень жаль, господа, если вы не понимаете почему. Так это работает. Я заработал возможность быть стороной "А", они – нет. Есть только один король", – считает 23-летний американец.

Лопес добавил, что становится лицом бокса. "Вот почему я остаюсь голодным, как и эти ребята. Я – лев, а они – гиены", – подытожил Теофимо.

Что известно о следующем бое Лопеса?