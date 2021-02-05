Американский боксер Теофимо Лопес отказывается дать реванш Василию Ломаченко. Однако в команде украинца знают, что заставит Лопеса передумать.

Кто спасет реванш Ломаченко-Лопес?

Александр Фока, спортивный диетолог Ломаченко, считает, что реванш с Лопесом не принесет большого заработка.

К слову Это крупное ограбление: Усик о бое Ломаченко – Лопес

"Он не принесет никаких денег. Разве что арабы купят, о чем сейчас говорят", – сказал Фока.

Также Фока назвал условие, при котором Лопес подпишет контракт на второй бой. Ключевым, по мнению диетолога, является гонорар.

Все от денег зависит. Если арабы выделят там по 15 миллионов долларов, то Теофимо будет первым, кто подпишет контракт. Но реально нужно смотреть на вещи,

– отметил диетолог.

Лопес заявлял, что готов изменить весовую категорию. Диетолог Ломаченко предполагает, что решение Теофимо будет зависеть от предложений.

Он сказал, что американец сменит дивизион, если не получит интересный бой в легком весе.

Что известно о реванше Ломаченко – Лопес