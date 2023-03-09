Старейший турнир большого тенниса снял запрет на участие спортсменов из стран-агрессоров из-за давления ассоциаций ATP и WTA. Однако возвращение "нейтральных" теннисистов произойдет со строгими ограничениями.

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Допустили, но с ограничениями

Участники Уимблдона от России и Беларуси будут соперничать под нейтральным флагом. Российских участников не будут заставлять делать публичное осуждение войны в Украине, но их могут попросить подписать перед турниром кодекс поведения.

Детали этого кодекса еще не определены. Ожидается, что любая явная демонстрация поддержки России, например ношение флага, может привести к санкциям, включая потенциальное исключение из турнира.

Непонятно, как кодекс будет касаться теннисистов, которых поддерживают пророссийские болельщики. Такая проблема постигла Новака Джоковича на открытом чемпионате Австралии. Напомним, тогда на матче серба с россиянином Андреем Рублевым болельщики устроили настоящий шабаш с триколором, русскими символами войны в Украине и провокационными лозунгами.

А отец Джоковича Срджан вообще опозорился на Australian Open. Он позировал рядом болельщиками, державшими российский флаг с изображением Путина, а также символику с буквой "z".

Напомним, что в 2022 году россиян и белорусов не допустили на Уимблдонский турнир. За такие действия WTA и ATP оштрафовали организаторов турнира, запретили разыгрывать рейтинговые очки и даже угрожали лишением лицензии на проведение турнира.